Россияне рассказали о создании паролей для рабочих и личных аккаунтов

Многие россияне предпочитают использовать одни и те же пароли для личных и рабочих аккаунтов – об этом сообщили 15% участников соответствующего опроса. При этом 37% жителей признались, что сталкивались со взломами мошенников, приводит RT результаты исследования.

Как сообщил газете «Известия» руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин, одним из самых распространенных каналов утечки учетных данных является взлом баз данных веб-сайтов, онлайн-магазинов, крупных компаний и сервисов. По его словам, даже если сведения защищены шифром, современные методы позволяют раскрыть значительную часть этой информации и получить доступ к персональным данным, в том числе – с помощью фишинговых атак.

При этом каждый пятый опрошенный россиянин (21%) сообщил, что использует один пароль для входа во все личные аккаунты, а еще 29% применяют такую же тактику для рабочих сервисов.

Уникальные пароли для разных аккаунтов и сервисов создали 34% респондентов. При этом 37% признались, что уже сталкивались со взломами паролей мошенниками, однако в 93% случаев им удалось вернуть доступ к своему аккаунту.

Исследование сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» подготовлено на основе опроса 3,2 тыс. россиян из разных регионов.

До этого сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел свое исследование и сообщал, что треть россиян использует не более трех паролей для всех сервисов, что делает их аккаунты уязвимыми для взлома. Подчеркивается, что даже в случае, если пользователем применяется 10 паролей, для подбора правильного ключа к конкретному сервису мошенникам потребуется только десять минут. Если же используется лишь три пароля, и все они скомпрометированы, то подобрать необходимый можно меньше, чем за секунду.

Ранее слабый пароль привел к банкротству компании со 158-летней историей.