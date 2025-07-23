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Россиян уличили в однообразии паролей

«Известия»: треть россиян использует не более трех паролей для всех сервисов
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Koshiro K/Shutterstock/FOTODOM

Треть россиян использует не более трех паролей для всех сервисов, что делает их аккаунты уязвимыми для взлома. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Исследователи обнаружили, что от одного до трех паролей используют 30% россиян, 4–7 паролей — 47% пользователей в РФ, и лишь 23% применяют восемь и более разных паролей для защиты своих аккаунтов.

При этом даже в случае, если пользователем применяется 10 паролей, для подбора правильного ключа к конкретному сервису мошенникам потребуется только десять минут. Если же используется лишь три пароля и все они скомпрометированы, то подобрать необходимый можно меньше чем за секунду.

До этого в МВД России опровергли сообщения об утечке 16 млрд паролей. Обнаруженные в сети данные назвали компиляцией собранных злоумышленниками за годы краденных паролей.

Ранее слабый пароль привел к взлому и банкротству 158-летней компании в Великобритании.

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