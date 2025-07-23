Россиян уличили в однообразии паролей

«Известия»: треть россиян использует не более трех паролей для всех сервисов

Треть россиян использует не более трех паролей для всех сервисов, что делает их аккаунты уязвимыми для взлома. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Исследователи обнаружили, что от одного до трех паролей используют 30% россиян, 4–7 паролей — 47% пользователей в РФ, и лишь 23% применяют восемь и более разных паролей для защиты своих аккаунтов.

При этом даже в случае, если пользователем применяется 10 паролей, для подбора правильного ключа к конкретному сервису мошенникам потребуется только десять минут. Если же используется лишь три пароля и все они скомпрометированы, то подобрать необходимый можно меньше чем за секунду.

До этого в МВД России опровергли сообщения об утечке 16 млрд паролей. Обнаруженные в сети данные назвали компиляцией собранных злоумышленниками за годы краденных паролей.

Ранее слабый пароль привел к взлому и банкротству 158-летней компании в Великобритании.