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В Госдуме призвали ввести дополнительный отпуск для одной категории работников

Депутат Миронов: для работающих пенсионеров нужно ввести дополнительный отпуск
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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Это позволит пожилым людям тщательнее следить за своим здоровьем и воспитывать внуков, объяснил 360.ru автор инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Пенсионеры, которые продолжают работать, вносят заметный вклад в экономику, их опыт востребован особенно в условиях кадрового дефицита, с их зарплат выплачиваются подоходный налог и страховые взносы», — заявил депутат, подчеркнув, что эта категория населения нуждается в особых мерах поддержки.

При этом важно ввести нововведение так, чтобы оно учитывало возможности компаний и не ущемляло права пенсионеров на рынке труда, добавил парламентарий. По его мнению, наиболее разумно будет ввести возможность дополнительного ежегодного отпуска с сохранением зарплаты на срок до 14 дней.

«Наша фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса России», – заключил Миронов.

Отметим, что сегодня работающие пенсионеры имеют право взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

До этого глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду разрешить сотрудникам российских предприятий брать дополнительный отпуск из-за выгорания. Он напомнил, что ВОЗ признала эмоциональное выгорание болезнью еще в 2019 году и включила ее в непризнанную в России Международную классификацию болезней (МКБ-11) (в России сейчас применяется МКБ-10). Игнорирование эмоционального выгорания может привести к существенному ухудшению состояния и вылиться в психиатрические расстройства, подчеркнул Орлов.

Ранее сообщалось о планах депутатов Госдумы рассмотреть законопроект о дополнительном отпуске для многодетных родителей.

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