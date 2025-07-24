Отдыхающие в дальневосточной бухте туристы покрылись мазутом

Отдыхающие в бухте Шамора под Владивостоком покрылись слоем мазута. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Бухта с пляжами под Владивостоком давно стала центром притяжения, даже в будни там купаются сотни людей. Только теперь вместо золотистого загара на туристах — нефтяная пленка», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что мазут покрывает одежду и обувь отдыхающих. Его происхождение неизвестно.

До этого в оперштабе Кубани рассказали, что в настоящее время обстановка на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края остается небезопасной.

Речь идет о девяти пляжах в Темрюкском районе и о 141 — в Анапе. При этом на остальном побережье Краснодарского края вода и песок соответствуют санитарным требованиям, и там можно купаться.

С 25 июня туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, обязаны письменно подтверждать, что осведомлены о запрете на купание и закрытии пляжей из-за последствий разлива мазута. Туристам разъясняются потенциальные угрозы, включая кожные заболевания, аллергические реакции и отравления, вызванные возможным контактом с мазутом в воде или на пляже.

Ранее сообщалось, что волонтеры, очищающие песок от мазута в Анапе, нашли турецкий мусор.