На Кубани рассказали о ситуации на закрытых пляжах Анапы

В настоящее время обстановка на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края остается небезопасной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперштаб Кубани.

«На закрытых для купания пляжах <...> сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», — говорится в сообщении.

Речь идет о девяти пляжах в Темрюкском районе и о 141 — в Анапе. При этом на остальном побережье Краснодарского края вода и песок соответствуют санитарным требованиям, и там можно купаться.

С 25 июня туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, обязаны письменно подтверждать, что осведомлены о запрете на купание и закрытии пляжей из-за последствий разлива мазута. Туристам разъясняются потенциальные угрозы, включая кожные заболевания, аллергические реакции и отравления, вызванные возможным контактом с мазутом в воде или на пляже.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что волонтеры, очищающие песок от мазута в Анапе, нашли турецкий мусор.