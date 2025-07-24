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Ураган оставил без света и воды город в Амурской области

Сильный ветер обесточил город Белогорск в Приамурье
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Ураганный ветер обесточил город Белогорск в Амурской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Мелюков.

Ночью сильный порыв ветра сорвал крышу с административного здания, которая упала на открытое распределительное устройство местной электроподстанции. Из-за этого в Белогорске минимум полдня не будет ни света, ни воды, ни, в значительной степени, связи. В городе из-за упавших на дорогу деревьев также затруднено движение транспорта.

Сейчас в Белогорске не работает значительная часть магазинов. Функционирует лишь одна заправка, перед которой выстроилась большая очередь из автомобилей.

Мелюков отметил, что энергетики и работники жилищно-коммунального хозяйства уже начали восстановительные работы. В пострадавший город отправлена помощь из Благовещенска.

24 июля сообщалось, что грозовой фронт и штормовой ветер, обрушившиеся вечером на город — спутник Волгограда — Волжский, привели к нарушению электроснабжения.

Ранее в Хабаровске из-за непогоды объявили режим ЧС.

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