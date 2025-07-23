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В Хабаровске объявлен режим ЧС из-за непогоды

Мэр Хабаровска Кравчук: в городе объявлен режим ЧС из-за сильного ливня с ветром
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после сильного ливня с мощными порывами ветра, в результате которого без электроэнергии остались более 1,8 тысячи объектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кравчук.

«Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в целях организации работ по устранению последствий прохождения сильного ливня с мощными порывами ветра», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, скорость ветра достигала до 22 метров в секунду, осадков выпало 26 миллиметров. Кравчук отметил, что в среду, 23 июля, коммунальные службы работает над восстановлением электроснабжения и наличия газа, а также убирали поваленные деревья.

Сообщается, что на данный момент все социальные объекты уже подключены к электроснабжению. Мэр предупредил жителей города о возможны- продолжительных грозовых ливнях в разных частях города вечером среды.

До этого главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило, что шквалистый ветер, сопровождавшийся грозой, повалил более 130 деревьев в Хабаровске. В результате разгула стихии были повреждены автомобили, газовое оборудование и различные конструкции. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Новгородской области ввели режим ЧС из-за опасного метеорологического явления.

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