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Сильнейший ураган оставил жителей города Волжского Волгоградской области без света и воды

Под Волгоградом штормовой ветер обрушил опоры ЛЭП
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Depositphotos

Грозовой фронт и штормовой ветер, обрушившиеся вечером на город — спутник Волгограда — Волжский — привели к нарушению электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Юг».

В публикации отмечается, что специалисты восстанавливают электроснабжение потребителей, которое было нарушено сильным ветром с порывами до 25 м/с.

В пресс-службе подчеркнули, что из-за обрыва кабельной линии электросетей произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений в городе, была прекращена подача питьевого водоснабжения поселка Краснооктябрьского.

По словам местных жителей, в речном порту Волжского от штормового ветра повалился погрузочный кран на пристани.

До этого сообщалось, что около 30 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра в Харькове.

Из-за сильного ветра пострадали несколько жителей города, в том числе семилетняя девочка. На 56-летнюю жительницу города упало дерево, ее спасти не удалось. В Слободском районе Харькова порыв ветра привел к крушению строительного крана.

Ранее появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве.

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