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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Вблизи индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,3
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Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли примерно в 109 километрах к западу от расположенного на острове Сулавеси города Горонтало, в котором проживает почти 200 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 144,6 километра.

23 июля сообщалось, что в 108 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,5.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

На следующий день у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

Ранее сообщалось, что компания Google превратила Android-смартфоны по всему миру в датчики землетрясений.

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