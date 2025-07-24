У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли примерно в 109 километрах к западу от расположенного на острове Сулавеси города Горонтало, в котором проживает почти 200 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 144,6 километра.

23 июля сообщалось, что в 108 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,5.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

На следующий день у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

Ранее сообщалось, что компания Google превратила Android-смартфоны по всему миру в датчики землетрясений.