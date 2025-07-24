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Сына режиссера «Моей прекрасной няни» и одного из лидеров РДК требуют арестовать

ТАСС: следствие просит заочно арестовать одного из лидеров РДК Василия Кирющенко
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Василий Кирющенко/VK

Следствие просит суд заочно арестовать одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Василия Кирющенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков.

Отец Кирющенко Алексей был режиссером сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».

Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Следствие ходатайствует перед Коптевским судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения заочно.

В отношении Кирющенко возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В июне его внесли в перечень террористов и экстремистов РФ. Спустя месяц мужчину объявили в розыск.

15 июля Второй Западный окружной военный суд приговорил участника «Русского добровольческого корпуса» Ярослава Хорева к пожизненному лишению свободы заочно за преступления в отношении российских военнослужащих в Белгородской области в 2024 году.

Ранее крымчанина приговорили к 12 годам за попытку вступить в РДК.

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