В Новокузнецке мальчик попал в больницу, выпав из окна пока мать убирала дома

Двухлетний ребенок оказался под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке по недосмотру родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел на проспекте Курако. По предварительным данным, мать пострадавшего отвлеклась на уборку в квартире семьи на втором этаже.
В какой-то момент она обратила внимание на крики соседей, и, оглянувшись, поняла, что сын придвинул табурет к подоконнику и выпал из окна. Женщина вызвала медиков.
Ребенка доставили в больницу с травмами. Детали о повреждениях не уточняются.
По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета организовали проверку. В действиях матери они усмотрели признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.
Следователи напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра даже на небольшой промежуток времени.
Ранее в Ленобласти ребенок выпал с высоты восьмого этажа.