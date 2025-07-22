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В Новокузнецке мальчик попал в больницу, выпав из окна пока мать убирала дома

В Новокузнецке ребенок выпал из окна второго этажа
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Двухлетний ребенок оказался под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке по недосмотру родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на проспекте Курако. По предварительным данным, мать пострадавшего отвлеклась на уборку в квартире семьи на втором этаже.

В какой-то момент она обратила внимание на крики соседей, и, оглянувшись, поняла, что сын придвинул табурет к подоконнику и выпал из окна. Женщина вызвала медиков.
Ребенка доставили в больницу с травмами. Детали о повреждениях не уточняются.

По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета организовали проверку. В действиях матери они усмотрели признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Следователи напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра даже на небольшой промежуток времени.

Ранее в Ленобласти ребенок выпал с высоты восьмого этажа.

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