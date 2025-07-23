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В Крыму локализовали ландшафтный пожар

МЧС России: в Крыму ландшафтный пожар локализован на площади 56 га
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Dizzy_Studio/Shutterstock

Ландшафтный пожар локализован на площади 56 гектаров в Крыму. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пожар начался днем в среду рядом с населенными пунктами Виноградное и Солнечное, изначально его площадь составляла 5 гектаров. Ситуацию усложнял ветер с порывами до 12 м/с.

«В районе села Виноградное увеличена группировка сил и средств: привлечены более 200 специалистов и 40 единиц техники, в том числе авиация МЧС России», — говорится в публикации.

Уточняется, что вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 10 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет.

19 июля в Крыму потушили ландшафтный пожар вдоль трассы ЕвпаторияСимферополь, распространившийся на 40 га. В ведомстве уточнили, что в борьбе с возгоранием участвовали 147 человек и 38 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на село Скворцово. К 16:00 пожар удалось локализовать.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

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