Путин утвердил скидку на нотариальное оформление дарения недвижимости для родственников

Пошлина за договор дарения жилья станет на 50% ниже при сделках с близкими

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий 50% скидку на госпошлину при нотариальном оформлении договоров дарения недвижимости между близкими родственниками. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Льгота распространяется на супругов, родителей, детей (включая усыновленных), внуков, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Пояснительная записка к закону указывает, что средняя стоимость услуги нотариуса составляет 25–30 тыс. рублей, что создает финансовые трудности для семей.

«При оформлении сделок дарения между пенсионерами и их детьми стороны зачастую испытывают финансовые трудности. В налоговом законодательстве уже есть примеры особого статуса близких родственников», — отмечали авторы инициативы.

С января 2025 года нотариальное удостоверение таких договоров стало обязательным для всех граждан. Дополнительно закон освобождает родителей детей-инвалидов от госпошлины при подаче заявлений в суды о лишении дееспособности или распоряжении доходами несовершеннолетних. Изменения вступят в силу со дня официальной публикации.

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