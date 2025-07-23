Путин заявил, что на рассмотрении Госдумы находится более 1100 законопроектов

На рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. Об этом на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным заявил президент России Владимир Путин, передает Дума ТВ.

«Это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. Уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством», — подчеркнул глава государства.

Путин принял в Кремле председателя Госдумы с докладом.

В среду, 23 июля, в Госдуме прошло финальное пленарное заседание весенней сессии, в ходе которого был рассмотрен ряд законопроектов. Руководители парламентских фракций вместе с председателем Госдумы подвели итоги работы, после чего весенняя сессия палаты была закрыта.

В 2025 году за ее время Дума приняла 354 закона в рамках 46 пленарных заседаний. Следующая, осенняя сессия начнет работу 2 сентября. Первое пленарное заседание запланировано на 16 сентября.

Ранее Путин спросил о наказании за поиск экстремистских материалов.