Учредителя банка «Интеркоммерц» объявили в розыск

Заочно арестованного учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского объявили в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

«Крыжановский Павел... 13.05.1963... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке базы розыска.

До этого стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста для учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

До этого суд вынес приговор экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Установлено, что действия подсудимого привели к выводу из банка «Интеркоммерц» свыше 3,9 млрд рублей. В итоге его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей за растрату средств при закупке паромов для Керченской переправы.

Ранее миллиардера Мацоцкого объявили в розыск после заочного ареста за взятку.