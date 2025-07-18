Миллиардера Мацоцкого объявили в розыск после заочного ареста за взятку

ТАСС: объявленный в розыск миллиардер Мацоцкий скрывается за рубежом

Основатель IT-компании IBS, миллиардер Сергей Мацоцкий скрывается за рубежом и объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным суда, миллиардеру заочно предъявили обвинение в даче взятки.

Басманный суд Москвы постановил арестовать Мацоцкого в рамках уголовного дела. Однако, по данным силовиков, предприниматель в настоящее время скрывается за пределами России.

Сергей Мацоцкий — один из ключевых игроков российского IT-рынка. В 2020 году он покинул основанную им еще в 1992 году компанию IBS. После этого он создал холдинг «ГС-Инвест», объединяющий несколько IT-компаний.

IBS — одна из крупнейших российских IT-компаний Она занимается консалтингом, внедрением бизнес-приложений, IT-аутсорсингом и разработкой ПО.

До этого в Иркутской области бывшему главе Усть-Кутского муниципального образования Александру Душину вынесли приговор по делу о получении многомиллионной взятки и причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кута.

Ранее в России заявили о замедлении развития IT-отрасли и предложили решение.