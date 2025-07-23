Суд заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц»

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста для учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича», — говорится в публикации.

Уточняется, что его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Срок ареста составит два месяца с момента экстрадиции Крыжановского на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.

До этого суд вынес приговор экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Установлено, что действия подсудимого привели к выводу из банка «Интеркоммерц» свыше 3,9 млрд рублей. В итоге его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей за растрату средств при закупке паромов для Керченской переправы.

Прокурор запрашивал для Иванова 14,5 года лишения свободы в колонии по совокупности предъявленных обвинений. Кроме того, сторона обвинения настаивала на конфискации всего имущества и активов подсудимого. Защита обвиняемого просила оправдать его.

Ранее суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову.