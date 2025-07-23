В Минцифры пояснили, кого не затронет запрет на поиск экстремистских материалов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что законопроект о запрете поиска экстремистских материалов не затрагивает всех пользователей VPN. Его комментарий приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, – зная о том, что они экстремистские и включены в реестр, – даже с использованием VPN штрафоваться не будут», – сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Шадаева, за умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам», включенным в реестр Минюста, будет грозить штраф от 3000 до 5000 рублей.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

Ранее Путин спросил о наказании за поиск экстремистских материалов.