На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиненная в побоях избитой в Дубае модели Ковальчук опровергла ее показания

Мерцалова назвала бредом слова избитой в Дубае модели Ковальчук о побоях
true
true
true
close
ssweet_barbie/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь российского бизнесмена Антона Мерцалова, Александра, ответила на обвинения украинской модели Марии Ковальчук, которая была покалечена в Дубае и обвинила Мерцалову в побоях. Свою версию событий девушка рассказала в интервью aif.ru.

19-летняя девушка назвала обвинения Ковальчук бредом и заявила, что не имеет отношения к побоям. Она подчеркнула, что в отеле Дубая «никто ее [Ковальчук] и пальцем не трогал», и отметила, что модель с матерью намеренно утаили в интервью ключевые факты расследования.

По словам Мерцаловой, Ковальчук самостоятельно покинула отель, и камеры видеонаблюдения не зафиксировали следов насилия на ней. Травмы модель получила позже, упав с крана на стройплощадке рядом с гостиницей. Александра предположила, что Мария могла прыгнуть с отеля «ради хайпа», и пригрозила, что ее отец «просто так это не оставит».

21-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. Она попала в реанимацию и не могла говорить.

21 июля Ковальчук впервые рассказала о случившемся с ней. По словам девушки, к трагическому инциденту привела вечеринка с участием «русскоговорящих мажоров» — молодых людей, ведущих богемный образ жизни на средства богатых родителей. Накануне она должна была улететь в Таиланд, но проспала самолет, и эта задержка стала для нее фатальной.

Согласно публикации «Осторожно: медиа», в вечеринке и в издевательствах над Ковальчук в числе прочих участвовала Мерцалова. По словам модели, молодые люди начали вести себя неадекватно и разбивали бутылки об пол, из-за чего все вокруг было усыпано битым стеклом. Присутствовавшие на вечеринке девушки не пытались ее защитить — напротив, по утверждению Ковальчук, одна из них била ее по лицу, забрала ее вещи и переоделась в ее платье.

Ранее стало известно, что Ковальчук перенесла восемь операций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами