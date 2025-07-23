СМИ сообщают о выемке документов в одном из ведомств Башкирии

Силовики произвели выемку документов в министерстве туризма и предпринимательства Башкирии. Об этом пишет местный Telegram-канал «Честно говоря»‎.

«Эти действия проводились правоохранителями в рамках проверки реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Силовиков интересовали также вопросы взаимодействия туристического регионального ведомства и АНО «Центр развития туризма», прежде всего за предыдущие периоды, начиная с 2020 года»‎, — говорится в посте.

По данным канала, у правоохранителей есть вопросы к общественному деятелю и предпринимателю Артуру Идельбаеву, который также является одним из руководителей Центра развития туризма.

Накануне СМИ сообщили, что на рабочем месте вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, а также у него дома прошли обыски. Позднее в Telegram-канале Mash появилась информация, что чиновника задержали и этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест. Mash отмечает, что причина обысков и задержания вице-губернатора — пропажа «зубов дракона», предназначенных для защиты региона от атак ВСУ.

Ранее в Махачкале задержали начальника управления архитектуры и градостроительства.