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Блогер Дмитрий Ларин заявил, что планирует отказаться от российского паспорта

Блогер Дмитрий Ларин заявил о планах отказаться от российского гражданства
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Валерий Шарифулин/ТАСС

Видеоблогер Дмитрий Ларин (известный под фамилией Уткин), проживающий за границей, намерен в будущем отказаться от российского гражданства. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Книжный чел».

«Я планирую оформить отказ от российского паспорта при первой возможности», — сообщил Ларин.

Он упомянул опасения относительно возможной экстрадиции в Россию.

Блогер также подтвердил наличие у него гражданства других государств, не уточняя деталей. По его словам, рассматривается получение дополнительных документов для обеспечения безопасности.

В ноябре 2021 года Дмитрий Ларин объявил об отъезде из России.

В январе прошлого года сообщалось, что Ларину может грозить до семи лет тюрьмы за антироссийские высказывания в интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак в 2023 году. Отмечалось, что Ларин активно критиковал спецоперацию России на Украине и российские власти, а также оправдывал теракт в отношении Дарьи Дугиной и атаки ВСУ на российские города. По данным Life, после этого в Генпрокуратуру обратился активист Виталий Бородин, требовавший привлечь блогера к ответственности.

Ранее экс-посол США призвал россиян отказываться от гражданства России.

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