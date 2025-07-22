В Петербурге девушка открыла стрельбу по женщине и ее дочерям на фестивале

В Петербурге девушку задержали за стрельбу в женщину и ее детей на фестивале

В Петербурге девушку подозревают в стрельбе во время фестиваля. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Елагином острове, на фестивале уличных театров. По данным полиции, между 24-летней девушкой и 36-летней посетительницей с двумя детьми произошел конфликт. Во время ссоры первая достала газовый пистолет и открыла стрельбу.

В результате пострадала ее оппонентка, а также ее дочери 9 и 13 лет.

«Всем троим потребовалась медицинская помощь, после которой они были отпущены на амбулаторное лечение», – сообщается в публикации.

Младшую участницу конфликта доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по статье о хулиганстве.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в Челябинской области подростки выстрелили в мужчину и распылили на него газ.