Врач объяснила, как избежать дефицита магния в организме

Включение зелени, орехов, цельных злаков в ежедневный рацион поможет избежать дефицита магния в организме. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-нутрициолог Галина Леонова.

По ее словам, недостаток этого элемента может вызвать головные боли, астму, мышечные боли и судороги, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и не только. Рекомендованная суточная доза магния составляет примерно 400 мг.

«Главные источники магния — зеленые листовые овощи, злаки, орехи. По сути магний входит в состав хлорофилла, зеленого пигмента растений. Поэтому, чем ярче и насыщеннее по цвету зелень, тем больше магния она содержит», — отметила Леонова.

Помимо этого, чтобы избежать дефицита, важно не злоупотреблять алкоголем и сладким, а также следить за состоянием желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Важно также не увлекаться большими дозами других минералов без консультации специалиста, заключила врач.

Врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Разият Чупанова до этого говорила, что болезненные судороги, которые возникают в ногах по ночам, редко связаны с нехваткой магния в организме. По ее словам, при остром дефиците минерала спазмы обычно распространяются не только на икры и ступни, но и на все мышцы тела.

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