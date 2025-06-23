Врач рассказала о причинах тяги к мясу, сладкому и соленому

Сильная тяга к мясным продуктам, соленому или сладкому может возникать на фоне недостатка определенных витаминов и микроэлементов в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

Так, например, желание есть сладкое, в частности, шоколад, может вызывать дефицит магния или аминокислоты триптофана. Последняя расслабляет нервную систему и активизирует синтез мелатонина (гормон сна). Чтобы снизить желание съесть сладкое, можно включать в рацион морепродукты, в которых содержится много белка.

Потребность в соленом сигнализирует о нехватке воды в организме.

«Дело в том, что сильное желание съесть что-то соленое — это один из способов организма заставить человека выпить воды. <...> У женщин также может появиться внезапная тяга к мясу. Обычно это сигнализирует о дефиците витамина В12 или низком ферритине, а также может говорить о нехватке железа и витамина В9», — заключила Александра Ноев.

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева до этого говорила, что фастфуд может негативно влиять на здоровую микробиоту людей, что нарушает иммунную систему, запускает аллергические реакции и не только. По ее словам, к таким последствиям также могут привести продукты глубокой переработки — сосиски, колбасы, полуфабрикаты, а также сладости, соусы и мороженое.

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