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В Индонезии произошло извержение вулкана

Antara: произошло извержение вулкана Марапи в Индонезии

На Западной Суматре в Индонезии произошло извержение действующего вулкана Марапи. Об этом сообщило агентство Antara.

«Извержение вулкана Марапи было зафиксировано в среду в 7:23 утра по местному времени. Высота столбов пепла достигла 1,6 тысячи метров над вершиной, или 4,491 метра над уровнем моря», — рассказал сотрудник наблюдательного пункта Марапи Ахмад Рифанди.

По его словам, извержение продлилось минуту и 18 секунд. При этом в районе вулкана сохраняется опасность второго уровня: местным жителям нельзя приближаться к горе ближе чем на 3 км.

17 июля в Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Семеру на территории провинции Восточная Ява. Пепел достиг высоты 1 тысячи метров над кратером или 4,7 метров над уровнем моря.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 3 км.

Ранее сообщалось, что жителей исландского города Гриндавик эвакуировали из-за извержения вулкана.

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