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В Индонезии снова произошли извержения вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,7 км

В Индонезии зафиксировали два новых извержения вулкана Семеру
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Antara Foto Agency/Reuters

Два новых извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Отмечается, что пепел достиг высоты 1 тыс. метров над кратером или 4,7 метров над уровнем моря. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 3 км.

Накануне на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. В городе Гриндавик провели эвакуацию жителей.

До этого издание Los Angeles Times писало, что один из самых активных подводных вулканов мира — Axial Seamount — может извергнуться уже в 2025 году. Он расположен почти в километре под водой и примерно в 1100 км к северо-западу от Сан-Франциско.

Ранее журнал Science сообщал о технологии прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.

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