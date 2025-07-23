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Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии словами из Библии

Захарова об отмене концерта Гергиева: не мечите бисер перед свиньями
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии словами из Библии. Своим мнением на этот счет она поделилась в эфире радио Sputnik.

«Не мечите бисер перед свиньями». Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших, кто-то считает самой великой», — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, отменив концерт российского дирижера, организаторы мероприятия оказались не способы принять его талант.

21 июля стало известно, что запланированный на 27 июля концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Италии отменили выступление российского пианиста Александра Романовского.

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