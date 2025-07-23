В Хабаровске шквалистый ветер повалил более сотни деревьев

Шквалистый ветер, сопровождавшийся грозой, повалил более 130 деревьев в Хабаровске. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники министерства помогают оказывать помощь в ликвидации последствий. В результате разгула стихии были повреждены автомобили, газовое оборудование и различные конструкции. Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели работают по заявкам администрации города: участвуют в расчистке завалов, а также помогают коммунальным службам и энергетикам восстанавливать инфраструктуру.

В администрации города сообщили, что скорость ветра достигала 18 метров в секунду, при этом за час выпало более 8 мм осадков.

«В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев», — сказал мэр Сергей Кравчук.

В настоящее время без света остаются 1506 объектов, отметил он.

Вчера в Хабаровске рекламный баннер обрушился на дорогу во время грозы и повредил автомобиль. Инцидент произошел на одной из самых оживленных магистралей города — улице Павла Морозова, в районе ТЦ «Выбор». Судя по опубликованным кадрам, упавшая конструкция перегородила значительную часть дороги. Перед ней виден автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель машины, из которой велась съемка, успел резко затормозить перед препятствием и избежать столкновения.

Ранее деревья упали на шесть автомобилей в Москве.