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В России выявлено 114 случаев нового вида коронавируса

Роспотребнадзор зарегистрировал 114 случаев нового вида коронавируса в РФ
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National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса XFG. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив низкий риск для общественного здоровья.

Более половины инфицированных (54%) выявлены в Москве. Штамм характеризуется легкой симптоматикой (включая сиплость голоса), но высокой контагиозностью. Первый случай в стране зафиксирован 24 апреля 2025 года.

XFG внесен ВОЗ в перечень «вариантов, вызывающих интерес» в июне 2025 года. Изначально обнаружен в Канаде 27 января 2025 года. К июлю штамм получил распространение в Юго-Восточной Азии, Великобритании и Северной Америке.

28 июня Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В документе появилась информация, в том числе по этиотропному и патогенетическому лечению, профилактике и лабораторной диагностике. Рекомендации были составлены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений.

Ранее в Госдуме заявили, что США причастны к созданию коронавируса.

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