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В Госдуме заявили, что США причастны к созданию коронавируса

Депутат Журавлев: все сложнее скрывать, что к созданию COVID-19 причастны США
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Все сложнее скрывать, что к созданию и распространению вируса COVID-19 причастны США, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Его транспортировал USAID, агентство, которое, по сути, является подразделением ЦРУ. Но есть и официальный доклад комиссии конгресса, которая провела собственное всестороннее расследование и выяснила, что пандемия вышла из-под контроля в лаборатории в китайском Ухане – то есть, вовсе не была природного происхождения», — сказал депутат.

По словам Журавлева, «игры с вирусом были заказаны в США». Депутат заявил, что коронавирус нанес человечеству «гигантский ущерб».

«Но самое интересное, что, по этой же информации, игры с вирусом были заказаны в США, а американские компании EcoHealth Alliance, NIAID и NIH осуществляли теневое финансирование опытов по передачи патогена человеку. То есть, не специально, но сделали и выпустили в мир. Другое дело, что привлечь их к ответственности вряд ли удастся, хотя человечеству этими действиями был нанесен гигантский ущерб», — сказал он.

До этого издание The Daily Caller сообщило, что USAID профинансировало ввоз 11 тысяч образцов вирусов из провинции Юньнань, где циркулируют «ближайшие родственники» COVID-19, в Ухань, эпицентр пандемии без «очевидного плана» обеспечения того, чтобы образцы не были «ошибочно направлены» на производство биологического оружия и оставались доступными для правительства США. Издание ссылается на «ранее не публиковавшиеся документы», они были получены в результате судебного разбирательства по закону о свободе информации в США.

Ранее стало известно о распространении нового штамма COVID-19.

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