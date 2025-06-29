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Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по профилактике коронавируса
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Илья Питалев/РИА Новости

Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе появилась информация, в том числе по этиотропному и патогенетическому лечению, профилактике и лабораторной диагностике. Рекомендации были составлены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений.

В ведомстве рекомендовали начинать противовирусную терапию как можно раньше, не позднее 7–8 дней с момента появления симптомов, что относится к этиотропному лечению. В перечень препаратов для лечения коронавируса вошли: молнупиравир, нирматрелвир, ритонавир, фавипиравир, включая комбинацию с цинком. Лекарственные препараты подбираются специалистом в зависимости от степени тяжести заболевания.

В Минздраве рекомендовали назначать всем госпитализированным пациентам профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов (НМГ), поскольку при коронавирусе наблюдается высокий риск тромбозов.

До этого доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что легкая распространяемость нового штамма COVID-19 «Нимбус» подразумевает, что некоторые люди будут тяжело переносить болезнь. По его словам, новый вариант ковида имеет низкую летальность.

Ранее было раскрыто, почему COVID-19 «бьет» по иммунитету после выздоровления.

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