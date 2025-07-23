Россиянам объяснили, насколько надежнее покупать квартиру через риелтора

Покупка квартиры с помощью риелтора, а не напрямую у застройщика, никак не снижает риски и не дает дополнительных гарантий. При этом затраты в первом случае значительно выше, а ответственности за сделку риелторы никакой не несут, объяснила в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам специалиста, на сегодняшний день в покупке недвижимости через риелтора нет никаких преимуществ, так как вероятность проблем и потенциальные риски, что компания-застройщик обанкротится и не достроит дом, в обоих случаях одинаковы.

«Когда сделку заключаете напрямую, то над вами не будет висеть человек и торопить, говорить, что разберут все квартиры, — добавила Радченко. — Риелтор не представляет интересы клиента, он представляет застройщика и может «впаривать» квартиры, которые не самого лучшего качества».

Она подчеркнула, что риелторы в первую очередь заинтересованы в прибыли, поэтому россияне, которые пользуются их услугами, лишь напрасно переплачивают.

Напомним, в России хотят создать федеральный единый реестр риелторов или использовать для контроля их деятельности саморегулируемые организации. Такие рекомендации в Госдуму направили представители Торгово-промышленной палаты с целью обелить отрасль и сократить число мошенников.

Однако сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова отметила в беседе с «Газетой.Ru», что эта мера встретит массу препятствий, некоторые участники рынка сопротивляются ужесточению контроля и повышению прозрачности в силу того, что им удобнее сохранять возможность работать в «серой» зоне. При этом еще ведутся дискуссии по поводу того, кто должен вести контроль реестра риелторов, наблюдаются внутренние споры и борьба за влияние и ресурсы.

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