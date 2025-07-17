Сенатор заявила о препятствиях при создании реестра риелторов

Федеральный реестр риелторов призван убрать мошенничество в этой сфере, но пока его создание встречает препятствия, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова.

«С одной стороны, некоторые участники рынка сопротивляются ужесточению контроля и повышению прозрачности — ведь для многих удобнее сохранять возможность работать в «серой» зоне. С другой — дискуссии по поводу того, кто должен вести контроль реестра риелторов, вызывают внутренние споры и борьбу за влияние и ресурсы. Эти моменты замедляют внедрение реестра и дают пространство для тех, кто не заинтересован в переменах. Пилотные этапы запуска реестра начались в середине 2025 года, а полноценное использование планируют ввести к 2026–2027 годам», — отметила Епифанова.

Она подчеркнула, что если не удастся устранить все слабые места и сделать реестр обязательным для всех риелторов, сфера продолжит оставаться уязвимой. Внимание общества приковано к вопросу: станет ли реестр реальным инструментом защиты покупателей или останется лишь красивой декларацией без результата, заключила Епифанова.

По ее словам, запуск единого федерального реестра риелторов — это попытка изменить ситуацию на рынке недвижимости, который давно стал одной из наиболее рискованных сфер для покупателей. Епифанова подчеркнула, что мошенничество и обман здесь уже воспринимаются как обычное явление, и многие люди теряют не только деньги, но и доверие к рынку.

В России хотят создать федеральный единый реестр риелторов или использовать для контроля их деятельности саморегулируемые организации, сообщалось 30 июня. Такие рекомендации в Госдуму направили представители Торгово-промышленной палаты. Появление правил игры на рынке позволит обелить отрасль и сократить число мошенников, уверены эксперты.

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