На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор заявила о препятствиях при создании реестра риелторов

Сенатор Епифанова: дискуссии о реестре риелторов в РФ встречают споры и борьбу
true
true
true
close
Архив Совета Федерации

Федеральный реестр риелторов призван убрать мошенничество в этой сфере, но пока его создание встречает препятствия, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова.

«С одной стороны, некоторые участники рынка сопротивляются ужесточению контроля и повышению прозрачности — ведь для многих удобнее сохранять возможность работать в «серой» зоне. С другой — дискуссии по поводу того, кто должен вести контроль реестра риелторов, вызывают внутренние споры и борьбу за влияние и ресурсы. Эти моменты замедляют внедрение реестра и дают пространство для тех, кто не заинтересован в переменах. Пилотные этапы запуска реестра начались в середине 2025 года, а полноценное использование планируют ввести к 2026–2027 годам», — отметила Епифанова.

Она подчеркнула, что если не удастся устранить все слабые места и сделать реестр обязательным для всех риелторов, сфера продолжит оставаться уязвимой. Внимание общества приковано к вопросу: станет ли реестр реальным инструментом защиты покупателей или останется лишь красивой декларацией без результата, заключила Епифанова.

По ее словам, запуск единого федерального реестра риелторов — это попытка изменить ситуацию на рынке недвижимости, который давно стал одной из наиболее рискованных сфер для покупателей. Епифанова подчеркнула, что мошенничество и обман здесь уже воспринимаются как обычное явление, и многие люди теряют не только деньги, но и доверие к рынку.

В России хотят создать федеральный единый реестр риелторов или использовать для контроля их деятельности саморегулируемые организации, сообщалось 30 июня. Такие рекомендации в Госдуму направили представители Торгово-промышленной палаты. Появление правил игры на рынке позволит обелить отрасль и сократить число мошенников, уверены эксперты.

Ранее риелтор объяснил, как выбрать застройщика и не остаться без квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами