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В России оценили идею переселить 2-3 млн человек из Москвы

Риелтор Сырцов: города-спутники не готовы к росту населения из-за оттока москвичей
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Идея переселить переселить 2-3 млн человек Московской агломерации имеет рациональное зерно, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Однако, по его словам, города-спутники не готовы к увеличению населения из-за оттока жителей столицы.

«В целом идея не лишена рационального зерна. Скажем, в США и Европе в последние годы наметился тренд на обратную миграцию жителей крупнейших мегаполисов в малые города-спутники. В основном это связано с ростом арендных ставок как на жилье, так и на офисы, что вынуждает бизнес оптимизировать расходы, отправлять часть сотрудников на гибрид или удаленку, а офисы переносить в города с более доступной недвижимостью. Однако все эти населенные пункты, как правило, хорошо обеспечены инфраструктурой, не отличаются принципиально по качеству услуг, а с экологической точки зрения они лучше мегаполисов. Если говорить о России, то здесь контраст между Москвой и предлагаемыми для переселения городами намного более заметный», — отметил Сырцов.

По его мнению, скорее всего эти города не готовы к увеличению населения за счет оттока части жителей столицы. Сырцов считает, что переселенцы из Москвы скорее всего столкнутся с нехваткой врачей в поликлиниках, более низким качеством городской среды и сферы услуг. Проблемой риелтор назвал и жилье, потому что в древних городах Центральной России строительство развито слабо и с трудом покрывает местный спрос — здесь редко появляются московские или федеральные застройщики. В качественном отношении также есть разрыв с теми проектами новостроек, что реализуются в Москве, заключил риелтор.

Переселение 2–3 млн жителей Московской агломерации может быть реализовано за счет развития соседних исторических центров. Об этом 16 июля заявил научный руководитель ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Александр Кривов. По его словам, вокруг Москвы формируется кольцо городов с богатой историей — Тверь, Ярославль, Иваново, Владимир, Муром, Рязань, Тула, Калуга и другие. Эти территории обладают значительным потенциалом для индивидуального жилищного строительства и расширения транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев допустил, что ставки по ипотеке достигнут 10% в 2027 году.

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