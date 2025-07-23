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«Зерно прибивает к земле»: в России ожидают падения урожая из-за непогоды

Экономист Тихонов: из-за ливней и жары в этом году ожидается плохой урожай
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Nina Liashonok/Reuters

Из-за капризов погоды – жары и сильных ливней – в этом году российские сельхозпроизводители на юге и в центральной части страны недополучат урожай. Помимо уже нанесенного урона может усложниться процесс уборки, так как технике будет сложно двигаться в полях в дождливое время, заявил НСН руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Обильные осадки, выпавшие в Центральной России, создали реальную угрозу сельхозпроизводителям. Качество зерна заметно снизится, особенно что касается пивоваренного ячменя и пшеницы. Дожди прибивают колосья к земле», — пояснил эксперт.

Если уборка урожая начнется во время дождей, то возникнет много сложностей, так как техника будет застревать, из-за чего работы завершатся позже срока, а это грозит дополнительными издержками, считает Тихонов. По его словам, если зерно окажется влажным, то порядка 19% урожая не будет подлежать сбору, остальную часть нужно будет сушить, что ухудшит качество зерна. Таким образом, сильные дожди сильно повысят затраты сельхозпроизводителей, однако пока есть надежда, что погода восстановится и аграрии получат хороший урожай, добавил специалист.

Что касается южных регионов, то там ситуация иная – на фоне жаркой погоды значительная часть зерна осыпалась, из-за чего урожай в районах Краснодарского края и Ростовской области снизится, отметил экономист. Он назвал ситуацию напряжённой, отметив, что в целом погода всегда приносит какие-то сюрпризы, и в этом году от них в большей степени могут пострадать аграрии юга и центральной части страны.

Надежды на хороший урожай сохраняются для Сибири, но уже понятно, что официальные прогнозы по сборам придется корректировать в сторону снижения, отметил Тихонов.

«Тем не менее, для внутреннего потребления и для выполнения экспортных обязательств страны пока опасений нет», — заключил он.

Напомним, в Новгородской области с 19 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе. Минсельхоз региона сообщил, что в этом году сельхоз предприятия столкнулись с холодной весной и частыми обильными дождями, которые продолжаются до сих пор. Переувлажнение почвы привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.

Ранее в Омске крупный град побил урожай.

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