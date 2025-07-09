«Вишня и яблоки лежат на земле»: в Омске крупный град побил урожай

На Омск обрушился ливень с градом и побил урожай овощей и фруктов, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Людмила. Она поделилась кадрами, на которых видно, как крупные ледяные шарики застелили землю сплошным ковром.

«Длился град минут 30–40, не прекращаясь. Его мы, конечно, не ожидали. Град повредил все, что было посажено в огороде: картофель, огурцы, помидоры, капусту. Вишня и яблоки лежат на земле. Одновременно шел сильный дождь. Сейчас погода уже лучше — град прекратился, но еще немного капает дождь», — сказала Людмила.

Непогода обрушилась на Омск 9 июля. Дождь и град сопровождались грозой. По сообщениям пользователей социальных сетей, сильный град выпал не во всем городе – больше всего пострадали Авиагородок, Старый Кировск, район железнодорожного вокзала и Телевизионка.

Ранее сильнейший ливень с градом накрыл подмосковные Королев и Клин.