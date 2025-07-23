На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невский проспект в Санкт-Петербурге закроют на три недели

Варов: масштабный ремонт Невского проспекта начнется с 3 августа
close
Depositphotos

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Евгений Варов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что Невский проспект закроют для движения на три недели из-за ремонта.

«Планы — сделать главную магистраль в августе месяце. В августе снижен транспортный поток, это время отпусков, и интенсивность падает в этот момент», — поделился Варов.

Начиная с 3 августа Невский проспект будет закрыт от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Варов добавил, что при разработке проектов ремонтов учитывается возможность сохранения движения общественного транспорта. Однако на Невском проспекте ситуация сложнее, и объем работ значительно выше, чем на других транспортных артериях.

В ходе ремонта на Невском проспекте будет усилено дорожное покрытие: рабочие уложат под асфальт георешетку, она будет компенсировать нагрузку от тяжелых автобусов и троллейбусов.

До этого портал «Мойка78» сообщал, что в Санкт-Петербурге местные жители пожаловались на ямы, которые образовались на дороге на Вербной улице в Приморском районе.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами