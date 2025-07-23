Невский проспект в Санкт-Петербурге закроют на три недели

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Евгений Варов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что Невский проспект закроют для движения на три недели из-за ремонта.

«Планы — сделать главную магистраль в августе месяце. В августе снижен транспортный поток, это время отпусков, и интенсивность падает в этот момент», — поделился Варов.

Начиная с 3 августа Невский проспект будет закрыт от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Варов добавил, что при разработке проектов ремонтов учитывается возможность сохранения движения общественного транспорта. Однако на Невском проспекте ситуация сложнее, и объем работ значительно выше, чем на других транспортных артериях.

В ходе ремонта на Невском проспекте будет усилено дорожное покрытие: рабочие уложат под асфальт георешетку, она будет компенсировать нагрузку от тяжелых автобусов и троллейбусов.

До этого портал «Мойка78» сообщал, что в Санкт-Петербурге местные жители пожаловались на ямы, которые образовались на дороге на Вербной улице в Приморском районе.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.