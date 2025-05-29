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В Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь

В Ростове два человека провалились в яму, вырытую коммунальщиками
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Telegram-канал «Че по Ростову?»

В Ростове девушка упала в яму, оставленную коммунальными службами, ее пытался спасти местный житель, но не удержался и тоже оказался в ловушке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Че по Ростову».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Нагибина. В яму, оставленную коммунальными службами, при выходе из автобуса провалилась девушка. На помощь ей бросился очевидец произошедшего, мужчина спустился в яму глубиной около 2,5 метра и крепко застрял в глине.

На помощь застрявшим пришли спасатели, ростовчан вытащили из ямы, девушка передана медикам, ее спаситель в медицинской помощи не нуждался.

До этого сообщалось, что в Самаре школьница провалилась в трехметровый колодец. Ребенок прогуливался во дворе заброшки по улице Фасадной и упал в канализационный колодец. Девочка оказалась на глубине около трех метров и не смогла выбраться самостоятельно. На помощь ей пришли спасатели, с помощью лестницы и альпинистского оборудования несовершеннолетнюю подняли на поверхность.

Ранее в Сургуте мужчина помог мальчику выбраться из непролазной грязи.

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