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В Петербурге жители одного из районов пожаловались на ямы на дорогах

Жители Приморского района Петербурга пожаловались на ямы на дорогах
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Мойка 78

В Санкт-Петербурге местные жители пожаловались на ямы, которые образовались на дороге на Вербной улице в Приморском районе. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на очевидцев.

«Дорога у Вербной, 21, часто валяются автозапчасти, много про эту дорогу пишут в группе района, но администрация нашего муниципального образования не реагирует, хотя находится буквально на соседней улице», — сообщила местная жительница.

По данным издания, теперь на место инцидента должны приехать прокуроры. В сообщении добавили, что они уже проверяли колеи и ямы на дорогах Петербурга, включая Невский проспект, после чего дефекты быстро ремонтировлись.

13 июля сообщалось, что в Башкирии чиновники залатали травой ямы на мосту, который находится на грани обрушения. Жители села Байкибашево Караидельского района обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой сделать капремонт сооружения. Прибывшие на место дорожники ограничились лишь тем, что залатали ямы землей и травой. При этом в Управлении дорожного хозяйства республики заявили, что по состоянию на 12 июля нет причин для беспокойства и мост не разрушится.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.

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