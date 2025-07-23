Юноша из Бурятии получил срок за публичное оправдание терроризма

В Республике Бурятия 21-летнего местного жителя приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

«‎Судом установлено, что осужденный за приготовление к государственной измене и к участию в деятельности террористической организации во время нахождения в камере следственного изолятора публично высказывал заявления, содержащие положительную оценку деятельности организации, признанной на территории РФ террористической»‎, — сказано в сообщении.

Срок фигурант будет отбывать в колонии строгого режима, уточнили в ведомстве.

21 июля Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Новоалтайска по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным следствия, в мае 2024 года молодой человек опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий высказывания, трактуемые как оправдание терроризма. В ходе оперативных мероприятий сотрудники регионального управления ФСБ также установили, что подозреваемый самостоятельно изготовил взрывное устройство.

Ранее Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины в список террористов.