Муфтий в России назвал мусульман примитивно размышляющими

Верховный муфтий Башкирии Айнур Биргалин назвал мусульман «примитивно размышляющими». Такой комментарий он оставил в видео на своем Telegram-канале.

По словам богослова, когда необходимо собраться на субботник, «покушать вместе» или провести мероприятие, мусульман охватывает чувство единства, в то время как проекты, развивающие интеллект и предоставляющие образование, игнорируются.

Биргалин прокомментировал запуск интернет-ресурса про Ислам. Он высказал мнение, что этот ресурс будет охватывать всю Россию и другие страны, однако, мусульман это не особо беспокоит.

«Все важно и нужно! Но есть моменты, которые нельзя игнорировать. Особенно, вызовы и условия современности», — написал Биргалин под видеообращением.

В апреле верховный муфтий Башкирии сообщил, что духовное управление мусульман региона запустит в своем приложении функцию «цифрового имама», бота, который будет отвечать на вопросы пользователей. По его словам, разработать бот решили, так как от верующих часто поступают похожие вопросы, и использование ИИ позволит оперативно получать на них ответы.

Ранее глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что ислам в РФ распространился мирным и добрым примером.