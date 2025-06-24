В Петербурге годовалый ребенок обварился кипящим маслом

В Петербурге ребенок получил ожоги, опрокинув на себя кипящее масло

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования годовалого ребенка, который обварился кипящим маслом. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте, годовалая девочка случайно опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом. Ребенок получил ожоги лица и груди первой и второй степени.

Пострадавшая госпитализирована. По данным 78.ru, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Саратове трехлетняя девочка обварилась в ванне с кипятком. Трехлетняя девочка получила сильные ожоги, упав в ванну с горячей водой. Пострадавшую госпитализировали, она находится я в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства, при которых ребенок получил ожоги, выясняются. Также устанавливается, где в момент происшествия находились родители девочки.

Ранее в Тверской области школьник обварил восьмилетнего друга кипятком в библиотеке.