Восьмилетний мальчик опрокинул на себя кипяток в Петербурге и попал в больницу

В Петербурге ребенок опрокинул на себя кипяток и попал в больницу

В Петербурге восьмилетний мальчик обварился кипятком и получил ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 5 июля в квартире на проспекте Художников. Мальчик опрокинул на себя кипяток и получил ожоги — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Ребенка доставили в Первую детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. У мальчика диагностировали ожоги первой и второй степени в районе живота и правого бедра. Медики обработали раны и предложили госпитализацию, но родители отказались от стационарного лечения.

До этого в Саратове трехлетний ребенок упал в ванну с кипятком. Девочка получила сильные ожоги. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок обварился кипящим маслом.