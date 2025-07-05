На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восьмилетний мальчик опрокинул на себя кипяток в Петербурге и попал в больницу

В Петербурге ребенок опрокинул на себя кипяток и попал в больницу
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге восьмилетний мальчик обварился кипятком и получил ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 5 июля в квартире на проспекте Художников. Мальчик опрокинул на себя кипяток и получил ожоги — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Ребенка доставили в Первую детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. У мальчика диагностировали ожоги первой и второй степени в районе живота и правого бедра. Медики обработали раны и предложили госпитализацию, но родители отказались от стационарного лечения.

До этого в Саратове трехлетний ребенок упал в ванну с кипятком. Девочка получила сильные ожоги. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок обварился кипящим маслом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами