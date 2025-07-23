Религиовед рассказал о сатанистах в России

Религиовед Силантьев: в РФ насчитывается несколько десятков тысяч сатанистов

На территории России насчитывается несколько десятков тысяч сатанистов. Об этом рассказал директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев в беседе с ТАСС.

«Крупных сатанинских структур в стране нет, обычно сатанисты объединяются в группы численностью менее 10 человек, либо вообще действуют индивидуально. Это является следствием их мизантропии. При этом запрет сатанизма будет касаться не только тех людей, которые поклоняются собственно сатане, но и всех приверженцев темных богов», — сказал он.

По словам Силантьева, запрет сатанизма будет касаться всех «приверженцев темных богов».

23 июля Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его. Как сообщало ТАСС, суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

В Генпрокуратуре объяснили, что участники движения публично призывают к уничтожению православных святынь. Отрицают общественные нормы, оправдывают идеи неонацизма, совершают ритуальные и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Госдуме рассказали о борьбе РФ и Белоруссии против мирового сатанизма.