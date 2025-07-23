Стала известна судьба трех детей, избитых отчимом-инвалидом в Подмосковье

Брата и сестер из Видного, которых избивал отчим, отдадут в новую семью

Детей из Видного, которых избивал отчим, подберут новую семью. Об этом RT сообщила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам детей в Подмосковье.

Омбудсмен считает, что пострадавшие от жестокости взрослого дети нуждаются в ощущении безопасности, и государственное учреждение не сможет подарить им чувство семьи.

«Богдану и его сестрам органы опеки и попечительства подбирают семью, в которой они будут в безопасности и счастливы», — отметила Мишонова.

Она напомнила, что детей примут в одну семью, так как по закону их нельзя разделять.

Правоохранители установили, что 7 июля житель Видного нанес сыну своей сожительницы множество ударов по голове битой. Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог из-за ограниченной подвижности. Мальчик смог убежать и спрятаться.

Органы опеки изъяли троих детей из семьи и направили в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья. Их отчим сознался в содеянном. На камеру он заявил, «что очень сожалеет, что совершил такое преступление». Уголовное дело возбудили также против матери мальчика, которая бездействовала, когда ее сына избивали, а затем не обратилась в полицию.

Ранее россиянин избивал семилетнего сына и запирал его в бане, требуя послушания.