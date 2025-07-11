На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инвалиду, избившему битой по голове пасынка, предъявлено обвинение

В Видном предъявили обвинение 31-летнему инвалиду, избившему битой ребенка
true
true
true
close
СК Подмосковья

В Подмосковье 31-летнему мужчине с инвалидностью предъявлено обвинение в покушении на жизнь ребенка. От действий мужчины пострадал его пасынок. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

Правоохранители установили, что 7 июля житель Видного нанес сыну своей сожительницы множество ударов по голове битой. Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог из-за ограниченной подвижности. Мальчик смог убежать и спрятаться.

Об инциденте стало известно из ролика, на котором был запечатлен процесс жестокого издевательства. Каким образом видео попало в интернет, правоохранители не уточнили. После публикации записи полицейские прибыли по адресу, где мужчина проживал с сожительницей и ее тремя детьми.

«В настоящее время малолетние изъяты из семьи органами опеки и направлены в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья», — уточнили в Следственном комитете.

Задержанный сознался в содеянном. На камеру он заявил, «что очень сожалеет, что совершил такое преступление».

В ведомстве уточнили, что против матери мальчика, которая бездействовала, когда ее сына избивали, а затем не обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Новосибирске осудили мужчину за истязание 10-летнего пасынка и издевательства над беременной супругой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами