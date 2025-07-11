Инвалиду, избившему битой по голове пасынка, предъявлено обвинение

В Подмосковье 31-летнему мужчине с инвалидностью предъявлено обвинение в покушении на жизнь ребенка. От действий мужчины пострадал его пасынок. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

Правоохранители установили, что 7 июля житель Видного нанес сыну своей сожительницы множество ударов по голове битой. Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог из-за ограниченной подвижности. Мальчик смог убежать и спрятаться.

Об инциденте стало известно из ролика, на котором был запечатлен процесс жестокого издевательства. Каким образом видео попало в интернет, правоохранители не уточнили. После публикации записи полицейские прибыли по адресу, где мужчина проживал с сожительницей и ее тремя детьми.

«В настоящее время малолетние изъяты из семьи органами опеки и направлены в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья», — уточнили в Следственном комитете.

Задержанный сознался в содеянном. На камеру он заявил, «что очень сожалеет, что совершил такое преступление».

В ведомстве уточнили, что против матери мальчика, которая бездействовала, когда ее сына избивали, а затем не обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Новосибирске осудили мужчину за истязание 10-летнего пасынка и издевательства над беременной супругой.