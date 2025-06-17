Россиянин избивал семилетнего сына и запирал его в бане, требуя послушания

В Архангельской области осудили отца, избивавшего и запиравшего сына в бане

В Архангельской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, который истязал семилетнего сына. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что житель Приморского района с февраля 2023 года по август 2024 года систематически избивал своего малолетнего сына и запирал его в бане, требуя беспрекословного послушания. Доказательства, собранные следственными органами, были признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовным статьям об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением.

Ребенок изъят из семьи и передан под опеку бабушки. Мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Приморский районный суд назначил мужчине условное наказание и взыскал в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мать из Ростовской области получила 3,5 года колонии за истязание дочери.