На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избивал семилетнего сына и запирал его в бане, требуя послушания

В Архангельской области осудили отца, избивавшего и запиравшего сына в бане
close
Shutterstock

В Архангельской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, который истязал семилетнего сына. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что житель Приморского района с февраля 2023 года по август 2024 года систематически избивал своего малолетнего сына и запирал его в бане, требуя беспрекословного послушания. Доказательства, собранные следственными органами, были признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовным статьям об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением.

Ребенок изъят из семьи и передан под опеку бабушки. Мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Приморский районный суд назначил мужчине условное наказание и взыскал в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мать из Ростовской области получила 3,5 года колонии за истязание дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами