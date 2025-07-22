Российские работодатели рассказали об отношении к выпускникам колледжей

В России большая часть компаний готовы принять на работу выпускников колледжей – об этом в соответствующем опросе сообщил 71% работодателей. Они отмечают массу преимуществ, которыми обладают специалисты со средним профобразованием, в частности – ориентирование на практику во время учебы, цитирует RT результаты исследования.

Отметим, что уровень участия молодежи 18–24 лет в трудовой деятельности растет – с прошлого года он увеличился на 54,1%, что говорит о возможном восстановлении интереса молодежи к трудовой активности. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов, работодатели также становятся всё более лояльны к соискателям без трудового стажа: семь из десяти компаний принимают на работу выпускников колледжей и вузов без опыта.

86% представителей компаний отметили, что ценят в выпускниках колледжей навыки, полученные ими на практике. Среди других плюсов таких сотрудников они назвали способность быстро адаптироваться, обучаться, а также наличие специфических знаний, амбициозность.

Что касается самих учащихся колледжей, то они среди причин выбора в пользу среднего профобразования назвали гарантии трудоустройства, а также возможность начать раньше зарабатывать и стать независимыми (26%). Кроме того, они отметили, что для них важнее получить современную востребованную профессию (20%), а многие сообщили, что выбрали колледж, так как были уверены, что в нем учиться проще, чем в старших классах школы (19%).

В то же время о неготовности принять на работу специалистов, закончивших колледжи, сообщили 15% работодателей, добавив, что планируют пересмотреть этот подход в будущем. Еще 14% отметили, что не принимают и не планируют брать на работу специалистов со средним профобразованием.

Исследование аналитиков сервиса «Работа.ру» и IT-колледжа цифровых профессий Maxitet подготовлено на основе опроса более 300 представителей российских компаний со всех регионов, а также учащихся колледжа Maxitet.

До этого президент РФ Владимир Путин потребовал принять меры по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей. Он поручил обратить внимание на обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации.

Ранее Минтруд назвал самые высокооплачиваемые направления для выпускников вузов и колледжей.