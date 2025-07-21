Россиян предупредили о массовых сокращениях в этом году

ЦБ: все больше компаний в России планируют сокращения сотрудников в 2025 году

В России резко увеличилась доля компаний, планирующих сокращение сотрудников во второй половине 2025 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на доклад экспертов Банка России о региональной экономике.

Отмечается, что 11,5% работодателей из 11,6 тысячи опрошенных намерены оптимизировать штат, что почти вдвое больше по сравнению с 6,9% в январе.

В июне 2025 года возросла доля предприятий, ожидающих стабильного числа занятых — 65% против 62% в январе, а также тех, кто планирует сокращение работников — 11,5% против 6,9%. Эксперты объясняют это снижением спроса на продукцию и ростом издержек.

Доля компаний, ожидающих увеличение зарплат в 2025 году, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка роста зарплат упала с 8,4 до 5,3%. Также уменьшилось количество предприятий, планирующих повышение заработной платы — на 13 процентных пунктов по сравнению с началом года.

Банк России подчеркивает, что эта тенденция наблюдается во многих отраслях, включая торговлю, добычу полезных ископаемых и строительство. На некоторых предприятиях уже внедряются режимы неполной занятости и внеплановые отпуска.

Среди других признаков охлаждения рынка труда — снижение числа компаний, испытывающих дефицит кадров: в июне таких было 66% против 69% в начале года, что связано с уменьшением потребности в работниках. Аналитики Центробанка считают, что текущая ситуация может снизить инфляционное давление со стороны рынка труда.

Ранее ИТ-специалист раскрыл секрет, кого массово заменит ИИ в ближайшие два года.