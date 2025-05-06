Биолог объяснил появление акул в Анталье и рассказал, как от них спастись

В интернете распространилось видео, на котором двухметровая акула плавает около пляжа в Анталье, в популярном у туристов районе Коньяалты. Раньше это место считалось безопасным – хищников здесь не было, но акулы приплыли к берегам Турции в силу изменения климата, объяснил профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. При встрече с опасным противником в море не сработают «киношные» методы защиты – например, замирание или попытка ударить акулу по носу точно не спасут, объяснил он 360.ru.

В Восточном Средиземноморье обитают порядка двух десятков видов акул, большая часть из которых опасности не представляют, отметил ученый. Среди них он назвал колючих и кошачьих акул – это небольшие морские обитатели, которые предпочитают питаться мелкой рыбой и держатся в придонном слое воды. А вот опасные хищники к берегам Турции приплыли в результате глобального потепления – это тропические акулы-рейдеры, в том числе тупорылая, длинноперая и лиманная акулы.

«Это такие временные мигранты, которые заходят в воды Турции и других районов. Иногда они проникают туда через Суэцкий канал. И как раз зачастую держатся в прибрежной полосе», — отметил Кузищин.

Если акула оказалась рядом, то вряд ли она будет плавать с плавником на поверхности, как это показывают в фильмах, добавил он. Не помогут спастись от нее и «киношные» приемы – например, часто по телевизору показывают, что можно либо замереть рядом с хищником, чтобы он проплыл мимо, либо ударить его по носу.

«Никакие приемы не могут вас уберечь, — подчеркнул профессор. — Если человек спортивный, собранный и хладнокровный, то он может попробовать держать акулу в поле зрения и уклониться от траектории ее движения. Но обычного туриста, как правило, охватывает паника. Поэтому единственный способ избежать неприятностей при любом появлении акулы — немедленно выйти из воды».

Изменение траектории может помочь, если акула сытая и с самого начала не проявила особого интереса к человеку, который, вообще-то не является ее типичной добычей, добавил эксперт. По его мнению, не особо эффективны в защите от решившей напасть акулы и специальные средства и оборудование – например, гарпуны, ножи, могут помочь только опытному туристу. Есть и кольчуги из современных металлов – их акула, действительно прокусить не сможет, но сила сжатия челюсти сломает человеку кости, не позволив уплыть от хищника. Самое эффективное средство защиты – ориентироваться на сообщения спасательной службы и не испытывать судьбу, заключил профессор.

До этого в Израиле акула утащила отдыхающего впервые за 80 лет. Нападение произошло в Хадере, примерно в 40 км к северу от Тель-Авива. Известно, что акулы часто собираются в этом месте, так как местная электростанция сбрасывает туда теплую воду, привлекая добычу в виде мелкой рыбы, но до этого момента хищники не беспокоили людей.

Ранее биолог назвал безобидной акулу-няньку, покусавшую российскую туристку.